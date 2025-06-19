Рабочим ЗИКа пришлось отстоять очередь, чтобы попасть утром на работу

В ПАО "Машиностроительный завод имени М. И. Калинина" (МЗИК) в Екатеринбурге объяснили, почему сегодня сотрудники предприятия отстояли длинную очередь на проходной. По данным пресс-службы завода, причиной стали изменения требований внутреннего режима ПАО "МЗИК".

В сети появилась запись, на которой видно, что цепочка из работников растянулась по всей улице до проходной. В комментариях пользователи сети, представившиеся сотрудниками завода, объяснили ситуацию ужесточением досмотра. Кто-то отметил, что предприятие стабильно раз в месяц проводит тщательный досмотр, от того такая картина для рабочих уже привычна.

На заводе Накануне.RU информацию о досмотре подтвердили и пообещали, что в ближайшие дни на КПП организуют бесконтактный контроль. Однако несколько дней работникам все же придется потерпеть.

"В связи с изменениями требований внутреннего режима в ПАО "МЗИК" на контрольно-пропускных пунктах осуществляется тщательный досмотр личных вещей работников предприятия. В ближайшее время на всех КПП будут установлены технические средства, позволяющие проводить бесконтактный контроль. Пока же просим калининцев с пониманием отнестись к ситуации и планировать время прибытия на завод с учетом возможных задержек", - рассказали в пресс-службе завода.

Там также добавили, что в течение нескольких дней опоздания сотрудников не будут рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины.