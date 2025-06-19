Удар Ирана ракетой по израильскому центру биооружия попал на видео

В израильском городе Реховот (находится в 20 км от Тель-Авива) камера уличного наблюдения зафиксировала момент прямого попадания иранской ракеты в здание научно-исследовательского института "Вейцман".

Учреждение, помимо прочих исследований, сотрудничает с ЦАХАЛ в области химического и биологического оружия, пишет "Военное обозрение".

Удар был нанесен 15 июня - в ответ на бомбардировку ВВС Израиля иранских ядерных объектов. Здание института получило серьезные повреждения, в научных лабораториях возник пожар.

Иран и Израиль обмениваются ударами почти неделю. Напомним, 13 июня Израиль ударил по ядерной и военной инфраструктуре Ирана. Огонь стал частью операции "Нация львов". По заявлению ЦАХАЛ, были убиты трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба. Взрывы прогремели на иранском ядерном объекте в Натанзе.