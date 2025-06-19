Депутат заксобрания Пермского края предложил способ остановить взлет цен на картофель

Депутат заксобрания Пермского края Олег Постников внес предложение, которое позволит остановить взлет цен на картофель, сообщает Рифей.

По данным Росстата, если в мае прошлого года средняя цена килограмма картофеля в Пермском крае составляла 30 рублей, то к концу апреля 2025 года она достигла 85 рублей – почти втрое за год. Столь существенный рост объясняется как объективными причинами, на которые повлиять трудно, так и субъективными факторами, скорректировать которые вполне возможно.

Олег Постников считает, что рост цен на "второй хлеб" во многом зависит от политики торговых сетей, которые не работают с местными производителями напрямую. Полки крупных магазинов полны завозной продукции крупных оптовых поставщиков. В таких условиях региональным фермерам просто невыгодно занимать посевные площади картофелем и тратить дорогие ресурсы на заведомо проигрышный товар.

"Предложил нашему министерству проработать вопрос сбыта продукции, особенно мелких фермеров, через социальное питание, например, в школах, больницах, детских садах и т.д. При таком подходе производители получают гарантированного покупателя, а социальные учреждения - качественную продукцию по фиксированной приемлемой цене. В итоге всем выгодно, и цена адекватная", - приводит издание слова депутата.

В настоящее время организацией питания в соцучреждениях занимаются аутсорсинговые компании. Они предпочитают покупать дешевые овощи, замороженное мясо, тот же картофель большим оптом из других регионов в полтора раза дешевле продуктов местных производителей.

Компаниям, поставляющим питание в социальные учреждения, местные фермеры неинтересны. Эту ситуацию, по словам Постникова, необходимо переломить. Он озвучил свои предложения министерству.