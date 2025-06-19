В Малайзии заблокируют Telegram

Суд в Малайзии постановил временно заблокировать мессенджер Telegram. Иск подал местный регулятор – Малазийская комиссия по коммуникациям и мультимедиа.

Властям страны не понравились два Telegram-канала - Edisi Siasat и Edisi Khas. Видимо, администрация мессенджера отказалась их блокировать. Комиссия утверждает, что контент в каналах нарушает закон о связи и мультимедиа, а это может "подорвать доверие к государственным институтам, а также повлиять на мир в обществе".

У канала Edisi Siasat более 1,1 млн подписчиков. Судя по всему, там анонимно публикуется информация о возможных случаях коррупции и других правонарушений со стороны силовиков и чиновников. У Edisi Khas всего 2 тыс. подписчиков, там анонимно публикуется информация о коррупции.

В мае стало известно, что Telegram будет заблокирован во Вьетнаме. Власти этой страны заявили, что администрация мессенджера отказалась сотрудничать при расследовании правонарушений со стороны пользователей.