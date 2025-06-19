Рада приняла закон о лишении украинского гражданства

Рада приняла законопроект Зеленского о множественном гражданстве, который запрещает его для России и ряда других стран.

Автоматического лишения украинского гражданства россиян, проживающих в Крыму, Донбассе и Новороссии, не предусматривается. Оно предусмотрено только для тех, кто служит в российской армии или других силовых структурах и создает угрозу украинскому режиму. Множественное гражданство не допускается для тех, кто имеет гражданство следующих стран, кроме России: Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, Куба, Никарагуа, КНДР, Сирия и Судан. Эти страны голосовали против резолюции Генассамблеи ООН в 2014 году о "территориальной целостности" Украины в связи с возвращением Крыма в состав России.

В то же время само наличие российского гражданства является основанием для лишения украинского. Однако делает это только местный президент. Ранее неоднократно говорилось о том, что выйти из украинского гражданства практически невозможно. Для этого в России была создана специальная процедура отказа от гражданства Украины. После подачи заявления в МВД Россия не считает их украинскими гражданами.