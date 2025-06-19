Бывшую сотрудницу опеки, осужденную за смерть маленького Далера из Екатеринбурга, отправят в колонию

Суд повторно ужесточил наказание Евгении Вознесенской, которая, будучи соцработником, не проверила семью Наумовых, где скончался 6-летний Далер. Теперь же, вместо штрафов, бывший работник органов опеки отправится в колонию, но не сразу. Подробнее об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, что в августе Чкаловский районный суд признал Вознесенскую виновной по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и назначил штраф в размере 100 тыс. рублей. Столь мягкой мерой наказания были поражены как адвокаты потерпевшей стороны, так и прокуратура, которая подала апелляцию.

Свердловский областной суд, изменив приговор, назначил бывшему специалисту отдела опеки и попечительства штраф в размере 200 тыс. рублей, с лишением права занимать должности на государственной и гражданской службе, связанные с организационно-распорядительными полномочиями, на срок 2 года.

Но и это решение не удовлетворило прокуратуру. Накануне Седьмой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил требования ведомства, отменив постановление Свердловского областного суда. Из числя смягчающих обстоятельств были исключены явка с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В связи с этим, Евгении Вознесенской назначено 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Судом на основании ст. 82 УК РФ применена к осужденной отсрочка – отбывать наказание она будет по достижению ребенком 14-летнего возраста.

О деталях этой истории Накануне.RU сообщало ранее. Обвинение настаивало, что если бы Вознесенская выполняла свои обязанности как следует, мальчик мог бы быть жив. Соцработник как раз должна была навестить семью накануне смерти ребенка.