Вашингтон пока раздумывает, стоит ли напрямую вмешиваться в ирано-израильский конфликт

Западные СМИ продолжают утверждать, что США могут вступить в ирано-израильский конфликт "в ближайшие дни".

Так, Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники пишет, что "ситуация динамична и может измениться". По данным ряда инсайдеров, удар по иранским ядерным объектам может быть нанесен в предстоящие выходные.

Ранее президент США Дональд Трамп публично заявлял, что Вашингтон пока раздумывает, как поступить - вмешаться напрямую или нет.

После этих слов Трампа верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пригрозил США непоправимыми последствиями.

"Американцы должны знать, что Америка в результате любого военного вмешательства, несомненно, понесет непоправимый ущерб", - приводит слова Хаменеи ТАСС.