ГУР Украины заявило об убийстве и.о. мэра Бердянска

Главное управление разведки минобороны Украины заявило об убийстве и.о. мэра Бердянска Михаила Грицая. Из него можно понять, что убийство было организовано бандеровскими спецслужбами.

Грицая застрелили из пистолета, и это стало "возмездием", заявили в Киеве, опубликовав даже фотографию орудия преступления. Ранее Грицай руководил местным отделением партии "Социалистическая Украина". После освобождения города от украинской власти занял пост в новой администрации. Формально он был назначен сначала одним из заместителей мэра военным комендантом Бердянска 21 апреля 2022 года. В его обязанности входило курирование вопросов инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. В Киеве Грицаю было заочно вынесено подозрение и открыто уголовное дело о "госизмене".

В сентябре 2022 года в Бердянске также были убиты замглавы военно-гражданской администрации города Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума. В августе 2022 года при взрыве самодельного устройства погиб заместитель начальника ГИБДД Бердянска Александр Колесников.

Политолог Сергей Марков пишет, что это очередной теракт украинской хунты, так как убито гражданское лицо, занимавшееся водопроводом, канализацией и дорогами.

Напомним, в сентябре 2022 года 93% жителей Запорожской области проголосовало за воссоединение с Россией.