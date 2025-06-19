Екатерина Мизулина снова летит в Екатеринбург для встречи с молодежью

Руководитель "Лиги безопасного интернета", член Общественной палаты России Екатерина Мизулина снова летит в Екатеринбург для встречи с молодежью. Об этом она сообщила у себя в Telegram-канале.

"Хабаровск, спасибо, я вас люблю. Полетела в Екатеринбург", — сказала Мизулина.

Анонса мероприятия пока нет, однако в Хабаровск руководитель лиги ездила именно для встречи со школьниками и учащимися вузов. В основном на встрече происходило просвещение молодежи и профилактика сетевых угроз. Успели подростки обсудить и свое будущее в сфере образования. Не исключено, что темы экзаменов, поступления в учебные заведения и дальнейшей работы молодежи также будут подняты и в Екатеринбурге.