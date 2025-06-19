19 Июня 2025
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Фото: Администрация Сургутского района

Передовой опыт молодёжного инициативного бюджетирования Сургутского района будут использовать в России

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что муниципалитет представил в Госдуме опыт молодёжного инициативного бюджетирования (ИБ).

С докладом на заседании Комитета по молодежной политике под председательством Артёма Метелёва выступила начальник управления молодежной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района Севинч Мамедова.

"От нашего муниципалитета прозвучали предложения о создании отдельного конкурса инициативного бюджетирования для молодежи и упрощении механизма подачи заявок", - написал Андрей Трубецкой на своих страницах в социальных сетях.

Опыт молодежного ИБ в Сургутском районе законодатели намерены транслировать, поскольку он является передовым и наиболее успешным в России.

"С 2018 года в муниципалитете реализовано 26 проектов на сумму 120 млн рублей. Сопровождают активистов — от идеи до воплощения – специалисты управления молодёжной политики и сотрудники Районного молодежного центра", - отметил Андрей Трубецкой.

трубецкой(2023)|Фото: admsr.ru

Один из самых масштабных проектов — создание сети молодёжных центров. В поселениях действуют десять резиденций. Общий объем финансирования – 211,8 млн руб., в том числе 31,5 млн руб. – средства окружного конкурса инициативного бюджетирования. Кроме того, реализованы инициативы в сферах медиа, киберспорта, патриотического воспитания, благоустройства.

Сургутский район в Госдуме также представил информацию о практике школьного инициативного бюджетирования в Югре. Это более 300 реализованных инициатив и не имеющий аналогов в России грант губернатора Югры "Движение Первых".

Теги: Севинч Мамедова, инициативное бюджетирование, Госдума


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