Производитель SSj-100 и МС-21 уволит 1,5 тысячи сотрудников

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) проведёт масштабные сокращения. Предстоит уволить 1,5 тыс. человек управленческого состава в Москве, или "больше четверти управленческих кадров" в столице. По словам гендиректора ОАК Вадима Бадехи, сокращение не затронет конструкторские бюро – это "чисто управленческий состав".

"Мы говорим не просто о сокращении персонала, а о повышении эффективности и производительности труда, сокращении потерь, которые занимают существенную долю в нашей производственной деятельности", сказал РБК Бадеха.

По его словам, ОАК поставил перед собой цель повысить производительность труда к 2030 году на 30%.