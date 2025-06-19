Пенсионные накопления могут перевести в программу долгосрочных сбережений

Депутаты Госдумы выступили с инициативой о рассмотрении идеи автоматического перевода накопительной части пенсии, пополнение которой было заморожено в 2014 году, в программу долгосрочных сбережений.

Парламентарии считают, что это помогло бы стимулировать развитие долгосрочных сбережений россиян. Минфин готов рассмотреть данную инициативу. При этом придется решить ряд технических вопросов, в том числе по открытию гражданам счетов в НПФ, на которые будут переводиться средства.

Как считают некоторые участники рынка, такой шаг может ограничить их возможности по привлечению "молчунов", оставив их в государственной пенсионной системе, но уже в новой программе, сообщает "Коммерсант".

Ранее стало известно, что в России обсуждается возможность разрешить снятие средств из программы долгосрочных сбережений (ПДС) для покупки недвижимости. Программа ПДС рассчитана на 15 лет, тогда как долевое страхование жизни и ИИС имеют сроки от трех до пяти лет.