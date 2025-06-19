Путин: Потери Украины превышают уровень мобилизации
Потери Вооруженных сил Украины на поле боя превышают уровень мобилизации.
Об этом сообщил журналистам президент России Владимир Путин. По его словам, на Украине происходит массовая и принудительная мобилизация. При этом значительно нарастает количество дезертиров, а укомплектованность подразделений ВСУ достигает 47%.
Российский лидер отметил, что ситуация для Киева будет ухудшаться, если договориться в Стамбуле не получится.
Также Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, при этом сомневаясь в его легитимности.