Количество случаев мошенничества с использованием дипфейков выросло в 2,3 раза

В России в текущем году количество случаев мошенничества с использованием дипфейков резко увеличилось.

С 1 января по 1 июня их стало в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Таковы данные руководителя BI.Zone AntiFraud Алексея Лужнова.

Представитель "Т-банка" заявил о двукратном росте случаев такого мошенничества в этот период. По его словам, скачок связан с эффектом низкой базы и такие случаи пока единичны.

В общей массе мошенничества это меньше десятой доли процента, отметил он. Представитель "ВТБ" указал, что банк видит рост количества ресурсов по созданию дипфейков, их в открытом доступе более 50 тыс.

Общее количество преступлений, совершенных с использованием цифровых технологий в 2024 году достигло 765 тыс. Таковы данные по данным МВД РФ. Это на 13,1% больше, чем в 2023 году, сообщают "Ведомости".

Напомним, в России будут блокировать созданный ИИ мошеннический контент.