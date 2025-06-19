Банки впервые нарастили долю отказов в ипотеке

В России банки в мае впервые с начала текущего года увеличили долю отказов клиентам, подавшим заявку на ипотеку.

Об этом говорится в исследовании НКБИ. Аналогичную динамику отмечают и аналитики банка "Дом.РФ".

На увеличение доли отказов оказали влияние не только традиционная сезонность, но и нежелание банков поддерживать прежний объем выдач ипотеки по госпрограммам из-за необходимости отменить комиссию для застройщиков, сообщает Forbes.

Ранее стало известно, что банки могут ограничить выдачи льготной ипотеки. Соответствующие риски финансовые власти увидели после отказа рынка от взимания комиссий с застройщиков.