В России в три раза увеличилось количество хакерских атак c подбором паролей

С начала текущего года количество атак с помощью перебора паролей для получения доступа к ИТ-системам российских организаций увеличилось в 2,7 раза в сравнении с IV кварталом 2024 года.

Также хакеры стали тщательнее выбирать жертв и активнее их атаковать — как с целью шпионажа и шантажа, так и для совершения деструктивных действий в отношении бизнеса и госструктур.

Наибольшую угрозу российским компаниям с начала 2025 года представляли стилеры (программы для кражи данных), APT-группировки, средства для получения несанкционированного удаленного доступа к ИТ-системам, ботнеты (10%), программы-вымогатели (3%), майнинг (3%), фишинг (1%) и программы-загрузчики (3%).

Больше всего атак шло с IP-адресов США, Китая, России и Индии, сообщают "Известия".

Ранее член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин заявил, что в российском законодательстве необходимо прописать более жесткие требования к резервированию инфраструктуры и обязательному использованию эффективных систем защиты интернет-провайдеров.