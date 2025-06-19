Путин: Россия стремится исключить угрозу со стороны Киева

Москва не допустит, чтобы на Украине оставались вооруженные силы, представляющие угрозу для России.

Как сообщил журналистам российский президент Владимир Путин, РФ хочет завершить конфликт как можно быстрее, желательно путем переговоров. Однако если этого достичь мирным способом не получится, спецоперация будет продолжаться.

Также глава государства отверг обвинения в том, что российские военные ударили по жилым кварталам в Киеве. Отмечается, что целью удара были исключительно объекты военной промышленности.

Также Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, при этом сомневаясь в его легитимности.