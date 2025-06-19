Доля повторных клиентов у МФО превышает 70%

В России доля повторных клиентов в микрофинансовых организаций по итогам первого квартала текущего года составила 73%.

Как следует из данных СРО "Мир", этот показатель не опускается ниже 70% с 2022 года. Повторные клиенты в портфелях МФО преобладают давно, однако если в 2020-х их доля была 50 на 50 с новыми клиентами, то в настоящее время компании делают упор на удержание повторных клиентов.

Клиентов, которые не в первый раз обращаются за микрокредитом, в МФО считают надежными. Ситуация объясняется тем, что происходит ужесточение регулирования в сегменте и предстоит трансформация рынка, сообщают "Ведомости".

Напомним, в России в текущем году выдачи микрозаймов микрофинансовыми организациями (МФО) могут вырасти на 60%, до рекордных 2,4 трлн руб. Об этом говорится в прогнозе рейтингового агентства "Эксперт РА".