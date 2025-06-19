Путин назвал бредом сообщения о намерении РФ напасть на НАТО

Заявления о том, что Москва намеревается напасть на Североатлантический альянс, являются бредом и ложью.

Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин. По его словам, планы НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП лишены смысла, поскольку РФ не представляет для Альянса угрозу.

При этом Путин отметил, что Москва не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой для себя, потому что она предпринимает действия для того, чтобы эти угрозы купировать.

Ранее сообщалось, что в проекте итогового заявления предстоящего саммита НАТО не будет обещания когда-нибудь принять Украину.