Российские вузы подняли цены на обучение

В семи из десяти ведущих российских вузов цены на обучение по отдельным направлениям подготовки увеличились минимум на 15%, по сравнению с 2024 годом.

Таковы данные рейтингового агентства RAEX. Наибольший подъем - в Московском физико-техническом институте (50–60%). Цена за обучение на бакалавриате и специалитете МФТИ по программе "прикладная математика и информатика" выросла с 467 тыс. до 767 тыс. руб. в сравнении с прошлым годом (прирост 64%). За этот же период еще на трех программах Физтеха стоимость платного обучения увеличилась на 48%: "информатика и вычислительная техника" – до 767 тыс. руб., "ядерная физика и технологии" и "техническая физика" – до 893 тыс. руб.

В Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова (МГУ) наиболее резко поднялись цены по программам "лечебное дело" (на 40% до 734 тыс. руб.) и "востоковедение и африканистика" (на 32% до 620 тыс. руб.).

Другие технические вузы – Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (МГТУ), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) также повысили цену обучения на отдельные направления.

Во всех трех вузах выросла цена программы "прикладная математика и информатика": в МГТУ – на 20% до 549 тыс. руб., в МИФИ – на 26% до 440 тыс. руб., в СПбПУ – на 31% до 302 тыс. руб. В МИФИ также увеличилась стоимость программ "техническая физика" и "физика" – на 26 и 25% до 430 тыс. и 500 тыс. руб. соответственно.

Стоимость обучения выросла и у специальностей гуманитарных направлений.

Рост стоимости образовательных услуг в Финансовом университете сопоставим с уровнем годовой инфляции в стране, сообщают "Ведомости".