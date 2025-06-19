Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, при этом сомневаясь в его легитимности

Российский президент Владимир Путин заявил журналистам, что готов встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским.

При этом он поставил под сомнение его легитимность. Путин напомнил, что украинская конституция не предусматривает автоматического продления полномочий главы государства даже при введении военного положения.

Как отметил президент РФ, ключевой вопрос – кто будет иметь право подписывать возможные соглашения. Путин также согласился с мнением лидера США Дональда Трампа о том, что, если бы американским президентом в момент начала конфликта был Трамп, то спецоперация бы не началась.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение конфликта – в руках его американского коллеги Дональда Трампа.