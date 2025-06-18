В Мордовии девочек решили с трёх лет учить становиться матерями

Глава Мордовии Артём Здунов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказался о том, как в республике стимулируют рождаемость. Одной из мер он назвал приучение к материнству с детства.

"Сюжетно-ролевые игры, 3-6 лет, папа, мама, полноценная семья. Что женщина готовится стать матерью – не только хорошим работником. Об этом надо говорить уже вот с такого возраста", - сказал Здунов на сессии ПМЭФ "Курс на рождаемость: какой должна стать демографическая политика".

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на той же сессии выразила мнение, что президент России переломил вредные для демографии тенденции в обществе.

"Здоровая идеология народосбережния была подменена иными идеологическими постулатами, которые стали кнопкой выключения естественных инстинктов самосохранения семьи, народности, государства. Некоторые из них мы вспомним – разрушение традиционных ценностей, прикрытие политики саморазрушения нации правами человека", – сказала Кузнецова.