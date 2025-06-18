Глава ВЦИОМ объяснил отказ россиян от деторождения "желанием жить для себя"

Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Константин Абрамов высказался о причинах, по которым молодые люди в России отказываются от рождения детей.

"Вот это "пожить для себя" – история, которая уже происходит в нашей стране 30 лет с лишним. Главное – это человек, главное – его успех, главное – его счастье, главное – удовольствие. Ради удовольствия граждане продолжают жить", – сказал Абрамов на сессии ПМЭФ "Курс на рождаемость: какой должна стать демографическая политика".

Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России Сергей Рыбальченко отметил, что в нашей стране на каждую женщину приходится в среднем 1,4 ребёнка, тогда как для воспроизводства населения этот показатель должен составлять не менее 2,1 ребёнка.