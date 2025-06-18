В Смоленской области отключили мобильный интернет

В Смоленской области на "некоторых участках территории" отключили мобильный интернет. Ограничения введены "на неопределенный срок", сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он пояснил, что это было сделано "ради безопасности населения".

"Прошу с пониманием отнестись к неудобствам. Сотовая связь и проводной интернет продолжат работать", — написал он в своем telegram-канале, не уточнив, в каких именно районах области был отключен интернет.

В последние несколько дней все больше регионов объявляют об ограничениях в работе мобильного интернета. В Тюменской области сбои в работе мобильного интернета продолжались почти неделю. Власти региона сообщили, что ограничения мобильного интернета наблюдаются с 12 июня 2025 года по независящим от региональных органов власти и операторов связи причинам.

В Братске (Иркутская область) отключили мобильный интернет вокруг аэропорта до особого распоряжения. Также на этой неделе доступ к сети ограничивали во Владимирской области и Удмуртии.