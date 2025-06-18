В Кремле назвали образным заявление Трампа о "вчерашнем" разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп, который сегодня рассказал, что "вчера" он разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным, говорил "образно". Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

"Сейчас настолько жизнь насыщенна политическими событиями, что, когда ты говоришь "вчера", ты подразумеваешь ретроспективу в последние три-четыре дня как минимум", — отметил Песков.

По его словам, американский лидер имел в виду именно тот телефонный разговор двух лидеров , о котором официально сообщал Кремль. Беседа глав государств по поводу обострившейся ситуации на Ближнем Востоке прошла 14 июня и длилась 50 минут.

18 июня Дональд Трамп заявил, что "вчера" общался с Владимиром Путиным. Президент РФ предложил поучаствовать в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Глава Белого дома отметил, что на данный момент не заинтересован в услугах Путина.