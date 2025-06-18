Глава РФПИ выразил надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил важность дальнейшего снижения ставки ЦБ для российской экономики.

"Мы надеемся, что оно [снижение ключевой ставки] продолжится, потому что было бы, конечно, полезно для российской экономики и увеличения инвестиций в российскую экономику", - сказал Дмитриев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Глава РФПИ далеко не единственный чиновник, с нетерпением ожидающий снижения ставки. Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев на полях ПМЭФ представил жесткий анализ барьеров, мешающих России и Беларуси реализовать технологический потенциал. Его ключевой тезис: санкции — не главная проблема. Гораздо опаснее внутренние ограничения — недоступные кредиты, завышенные ставки и отсутствие системной поддержки для масштабирования производства.

Правительство России тоже ожидает дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны Центрального банка "при наличии соответствующих рыночных условий", заявил вице-премьер Александр Новак. В июне ЦБ уже снизил ключевую ставку с 21% до 20%, но ряд министерств считает, что этого недостаточно.