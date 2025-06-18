Глава АвтоВАЗа заявил, что цены на Lada растут медленнее инфляции

За период с ноября 2023 года по июнь 2025-го стоимость автомобилей Lada выросла менее, чем на 6,5%, рассказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Одна индексация была в январе, она была в пределах 2%. То есть с ноября 2023-го по июнь 2025 года цены выросли менее чем на 6,5%", — отметил Соколов.

Это повышение цен гораздо ниже показателей инфляции за тот же период, заявил он. Также Соколов добавил, что на рынке трудно найти товары с похожей ценовой стабильностью.

По словам главы концерна, доля АвтоВАЗа на рынке стабильно держится на уровне 27–29%, что говорит о конкурентоспособности продукции завода.

Соколов в очередной раз посетовал на высокую ключевую ставку и жесткие условия кредитования в России. По этим причинам китайские производители "агрессивно" повышают скидки до нескольких сотен тысяч рублей, а иногда и до полумиллиона.

Для того, чтобы сохранить свое место на рынке, АвтоВАЗ тоже должен "представлять покупателям соответствующий продукт не только по тактико-техническим характеристикам, но и по цене", отметил глава автоконцерна.

Максим Соколов ранее заявил, что "АвтоВАЗ" из-за роста себестоимости видит основания для индексации цен на свои машины, но при принятии решений будет ориентироваться на рыночную ситуацию.

"Автоваз" не стал отвечать на сообщения СМИ о предполагаемых планах сократить производственный план на 2025 год на 20%, до 400 тыс. автомобилей.

О том, что такое решение может быть принято на ближайшем заседании совета директоров концерна, ранее сообщило "Самарское обозрение". В компании не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. В январе–мае 2025 года "Автоваз" продал 131 тыс. 316 автомобилей — на 24,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным "Самарского обозрения", среди причин падения продаж - резкое снижение потребительского и автомобильного кредитования, высокий уровень затоварки в торговой сети. Автопроизводитель уже начал резать производственную программу. В мае реальный производственный план составил только 35% от среднего месячного показателя производства в 2024 году.

18 июня на Петербургском экономическом форуме представили новый кроссовер от "АвтоВАЗа" Lada Azimut. Производитель утверждает, что это полностью разработанный в России проект. При этом в сети уже критикуют модель за безликость и схожесть с такими же безликими "китайцами", заполонившими российский рынок. На "АвтоВАЗе" обещают, что цена будет ниже, чем у китайских аналогов. Производство начнется в 2026 году.