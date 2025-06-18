Инвестиционное соглашение по созданию нового деревообрабатывающего производства в Костромской области подписано на полях ПМЭФ-2025

На площадке ПМЭФ-2025 губернатор Костромской области Сергей Ситников и директор ООО «ВетлугаФанПром» Алексей Зинченко подписали соглашение о строительстве в регионе нового деревообрабатывающего производства.

Согласно документа, в Шарьинском округе будет организовано производство березового шпона с последующим созданием цеха по производству пиломатериала. Объём инвестиций – более 200 млн рублей.

Губернатор Сергей Ситников подчеркнул - производство березового шпона сегодня востребовано, в том числе, на юго-восточных рынках.

«Для того, чтобы все это состоялось, мы приняли на себя обязательства частичного возмещения расходов на строительство коммуникаций. В частности, линии электропередачи, которая обеспечит работу строящегося завода. Процедура затратная, порядка 40 миллионов требуется только на строительство, требуется большое количество разного рода административных мероприятий. И здесь логика простая: инвестор вкладывается в собственное производство - закупает станки, оборудование, строит здание, ведет подготовку работников. Наше дело сделать так, чтобы они как можно быстрее начали работать. В этом году производство уже начнет действовать», - отметил Сергей Ситников.

Подчеркнем, что ООО «ВетлугаФанПром» будет предоставлен режим наибольшего благоприятствования в виде освобождения от уплаты налога на имущество организаций в пределах срока окупаемости проекта, инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций в отношении приобретаемого оборудования. Для реализации инвестиционного проекта компании также будет предоставлена инфраструктурная поддержка в виде субсидирования технологического присоединения к электросетям.

Предполагается, что за период реализации проекта объем инвестиций в основной капитал Шарьинского муниципального района Костромской области увеличится более чем в 3 раза. А по выходу предприятия на полную мощность производство шпона в регионе возрастет более чем на 20%.

Этот проект ориентирован на производство импортозамещающей продукции, которая будет поставляться как на экспорт. При этом продукция востребована и на внутреннем рынке.

Алексей Зинченко поблагодарил губернатора за поддержку: "Мы очень благодарны за поддержку, она очень значима. В Шарье уже прогнозируют новый этап экономического развития. Еще не давали официального объявления, а люди уже звонят, спрашивают по профессиям. К середине августа у нас уже основной штат будет набран".

Прогнозируемый объем поступлений в бюджетную систему РФ в период режима наибольшего благоприятствования – более 160 млн рублей.

Стоит напомнить, что инвестпроект был одобрен на заседании Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области.

«Строительство в Шарьинском районе завода по производству березового шпона, а в будущем и переработки хвойной древесины обеспечит дополнительным объемом заказов лесной комплекс региона, будут созданы новые высокотехнологичные рабочие места, дан новый импульс развитию северо-востока области», - считают эксперты отрасли.