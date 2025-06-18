18 Июня 2025
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Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

Новый уровень дорожного сервиса обеспечит подписанный на ПМЭФ-2025 Сергеем Ситниковым инвестпроект

Комплекс дорожного сервиса будет располагаться на подъезде к Костроме с федеральной трассы М-8 «Холмогоры». Предполагается, что многофункциональная зона включит в себя мотель для комфортного отдыха водителей, автозаправочную станцию с различными видами топлива, зону рекреации, единый сервисный центр с детской и спортивной площадками, точкой питания, магазином, аптекой, автосервис и мойку, обособленную стоянку для грузового транспорта.

Инвестиционное соглашение о строительстве дорожного комплекса было подписано на площадке ПМЭФ-2025 губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым и директором ООО «Костромская топливная компания» Александром Моисеевым.

(2025)|Фото: adm44.ru

Сергей Ситников отметил, что этот проект обеспечит качественно новый уровень сервиса для костромичей и гостей региона.

«Проект для региона очень важный. После передачи трассы «Кострома - Киров-Пермь» в федеральную собственность Кострома объединила три федеральных трассы - дорогу «Иваново - Владимир - Нижний Новгород», «Ярославль - Москва» и «Кострома - Киров-Пермь». Трафик увеличивается, нужно формировать абсолютно нового вида придорожные сервисы. Один из таких сервисов, где будет средство размещения людей и транспорта, организация питания, бытовых вопросов, заправки и будет сформирован на въезде в Кострому», - отметил губернатор.

«Мы рассчитываем на поддержку региона в части подключения сетей. Также рассчитываем на получение земельного участка для размещения сервиса. Инвестиции планируем привлекать свои, без заемных средств. Все, что мы заработали в регионе, здесь же и останется», - прокомментировал директор ООО «Костромская топливная компания» Александр Моисеев.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Костромская топливная компания» планирует вложить 668,5 млн рублей в этот инвестпроект. Кроме того, будут созданы новые рабочие места. В период окупаемости проекта в бюджеты всех уровней поступит свыше 307 млн рублей.

Теги: сергей ситников, дорожный сервис, пмэф,


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