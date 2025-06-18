Трамп: Путин предложил посредничество в ирано-израильском конфликте

Президент США Дональд Трамп заявил, что "вчера" общался с российским коллегой Владимиром Путиным. Президент РФ предложил поучаствовать в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Глава Белого дома отметил, что на данный момент не заинтересован в посреднических услугах Путина.

"Вы знаете, Путин, на самом деле, предложил помочь в посредничестве. Я ответил: выступите посредником сначала у себя. Я сказал: Владимир, сделай мне одолжение, давай сначала разберемся с Россией, хорошо? А этим можешь заняться позже. Но, думаю, там тоже все наладится", — рассказал американский лидер журналистам.

Телефонный разговор глав государств также прошел 14 июня. Он длился 50 минут. Во время беседы президенты обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил обеспокоенность из-за эскалации конфликта. Сам Трамп назвал ситуацию тревожной, при этом он оценил эффективность ударов Израиля.

О других контактах лидеров государств на официальном уровне не сообщалось. .