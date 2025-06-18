Эксперты на ПМЭФ-2025: "Религиозное мировоззрение — основа успешной экономики"

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялась дискуссия на довольно необычную для форума тему "Религия и экономика: к новым путям взаимодействия государства и религиозных организаций". В обсуждении приняли участие представители традиционных конфессий России, эксперты и государственные деятели, передает корреспондент Накануне.RU.

На пленарном заседании, внезапно посвященном вопросам религии и экономики, Митрополит Владимирский и Суздальский, Председатель финансово-хозяйственного управления Московской Патриархии Никандр выступил с ключевым тезисом: "Религиозное мировоззрение — основа успешной экономики".

Митрополит Никандр подчеркнул, что работодатели заинтересованы в сотрудниках, которые трудятся "на совесть" — ответственно, с любовью к делу и профессиональным ростом. "Кто будет трудиться на совесть? Тот, который, во-первых, будет понимать, что у него есть совесть. И тот, который будет знать, что нужно жить, слушая этот голос своей совести. Конечно, это человек религиозный в первую очередь", — заявил он.

Еще одной важной темой выступления стало отсутствие осведомленности общества о традиционных ценностях, закрепленных в указе президента.

"Жители нашей страны не знают об этом указе. Он не популяризируется нигде. Не знают составляющую этого указа. Кто-то и слышал, быть может, о традиционной ценности. А сколько и какие они, люди не знают", — констатировал митрополит.

Он предложил простой, но действенный способ просвещения: "Давайте вплоть до того, что я вспоминаю свое школьное прошлое, но на обороте тетрадки печатали гимн, таблицу умножения. Давайте там мы напишем ценности традиционные. Ну пусть ребенок прочитает, задумается, придет домой и спросит: "Пап, что такое вот эта ценность?".

Между тем буддийский представитель Буда Бадмаев скромно напомнил, что "экономика появляется из заповеди "не воровать".

Государство, конечно, поддержало дискуссию: заместитель Министра науки и высшего образования Ольга Петрова рассказала, как в вузах внедряют курс "Основы российской государственности". Теперь студенты будут изучать не только макроэкономику, но и "духовные скрепы". Надеемся, экзамены можно будет заменить исповедью.

Одной из ключевых тем стало обсуждение передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения. Также поднимался вопрос о социальном статусе священнослужителей: несмотря на отсутствие трудовых договоров, государство предоставляет им определенные гарантии, такие как пенсионное обеспечение и пособия.

Особое внимание уделили образовательным инициативам. Ректор Православного университета Александр Щепков предложил "интегрировать богословские знания в экономическое образование, чтобы готовить специалистов с глубоким пониманием нравственных основ бизнеса".

Форум в Питере стал площадкой для поиска новых механизмов взаимодействия, которые помогут гармонично сочетать светские принципы государства с традиционными ценностями, формирующими культурный код нации.