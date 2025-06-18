18 Июня 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Подписано на ПМЭФ: На Вологодчине построят один из крупнейших животноводческих комплексов в стране

Соответствующее соглашение заключили Правительство Вологодской области и общество с ограниченной ответственностью «Мясная Вологодская Компания» на ПМЭФ-2025.

Документ подписали Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и учредитель ООО «Мясная Вологодская Компания» Роман Шевцов.  

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

«Реализуем на Вологодчине один из крупнейших в стране инвестпроектов в сфере мясного животноводства на сумму 6 миллиардов рублей. Речь идет о строительстве площадки по интенсивному откорму быков на 22 тысяч голов единовременного содержания со смежным мясоперерабатывающим комбинатом. Новый животноводческий комплекс позволит выпускать 8,7 тысяч тонн продукции под маркой «Вологодский продукт» в год. Развиваем агропромышленный сектор, обеспечиваем продовольственную безопасность региона и укрепляем позиции нашей мясной продукции на рынке», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.  

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Новая сельскохозяйственная инфраструктура появится около деревни Новое Лукино Бабаевского муниципального округа. Здесь уже предоставили земельные участки для сельскохозяйственного использования общей площадью 4,8 тысяч гектаров.  

Реализацией инвестиционного проекта займется ООО «Мясная Вологодская Компания» в 2025-2029 годах. Помимо крупного животноводческого комплекса, инвестор планирует создать 330 новых рабочих мест для местных жителей.

Теги: пмэф, георгий филимонов, животноводческий комплекс,


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