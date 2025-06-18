18 Июня 2025
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Общество Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов на полях ПМЭФ-2025: Народосбережение на Русском Севере является нашим основным приоритетом

Укрепление роли семьи и продвижение семейных ценностей в России обсудили сегодня ведущие ученые страны, а также представители органов власти и социальной защиты населения на тематической сессии «Курс на рождаемость: какой должна стать демографическая политика» в рамках ПМЭФ-2025. Участие в дискуссии принял и Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«Темпы убыли населения в Вологодской области превышают среднероссийские. Регион гигантский, при этом мы теряем по 8,5 тысяч человек в год. Мы пошли прагматичным путем, вводя умеренные ограничения и меры поддержки. Это новые правила продажи алкоголя, поддержка сферы спорта, многодетности и семей с детьми, профилактика абортов и новые меры по ликвидации продажи вейпов», – заявил Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

По статистике 71% смертности мужчин в трудоспособном возрасте в Вологодской области связан с последствиями потребления алкогольных напитков. Для решения этой проблемы с 1 марта в регионе ввели новые правила продажи алкогольной продукции. В результате на данный момент из 610 алкомаркетов закрылись уже 253. При этом объем розничных продаж в алкомаркетах снизился на 39,2%, а в целом по региону – на 25,3%.

«Отдельно хотел бы отметить результаты по профилактике абортов в Вологодской области. За март – апрель прошлого года в регионе было проведено 420 абортов. За аналогичный период текущего года – 32. За май прошлого года было выполнено 138 процедур, за май текущего года – девять. И мы намерены каждый месяц понижать этот показатель, чтобы свести к нулю. Конечно, меры не касаются случаев прерывания беременности по прямым медицинским показаниям и связанных с криминальными действиями в отношении женщин», – подчеркнул Георгий Филимонов.

Отдельный блок работы регионального Правительства – борьба с продажей вейпов и никтотинсодержащей продукции. На территории Вологодской области находилось 316 таких торговых точек. На данный момент закрылась 21 из них, в том числе одна – в Вологде и 12 – в Череповце.

«Я неоднократно обсуждал эту тему с Председателем Госдумы России Вячеславом Викторовичем Володиным. Он поддержал нашу инициативу. И мы в порядке своей законодательной инициативы внесли в Госдуму предложение по внесению изменений в федеральный закон, который бы позволил передать субъектам федерации полномочия по регулированию рынка продажи никотинсодержащей продукции», – уточнил Георгий Филимонов.

Особое внимание в Вологодской области уделяется мерам поддержки семей с детьми. В этом году в регионе запустили масштабную демографическую программу «Семья – оплот Русского Севера», в рамках которой предусмотрены выплаты и компенсации для молодых и многодетных семей, создают пункты проката вещей для новорожденных, комнаты матери и ребенка, центры молодого родителя, ремонтируют женские консультации.

«Объем финансирования поддержки семьи за счет средств областного бюджета в текущем году составляет 2,8 миллиарда рублей. Мы делаем конкретные шаги, смелые и уверенные, для того, чтобы решить проблему вымирания нашего народа. Задача – выйти из депопуляции на плато и начинать прибавлять из года в год. Ставим себе эту задачу в план на пятилетку», – заключил Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Инициативы Вологодской области получили положительную оценку от участников тематической сессии. Поддержку Губернатору Вологодской области выразили глава Республики Мордовия Артем Здунов, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и глава Якутии Айсен Николаев. К

Теги: георгий филимонов, сессия пмэф, народосбережение


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