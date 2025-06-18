18 Июня 2025
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Экономика Кировская область
Фото: kirovreg.ru/

Участники ПМЭФ дали старт газоснабжению уникального завода в Кировской области

Сегодня в первый день работы ПМЭФ02025 в Кировской области состоялось знаковое событие. Новый «Завод технических фабрикатов», открытый в д. Кузнецы Кирово-Чепецкого района был подключен к газоснабжению.

Подключение осуществили непосредственно с площадки Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - 2025. В мероприятии приняли участие министр энергетики России Сергей Цивилев, губернатор Кировской области Александр Соколов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

(2025)|Фото: kirovreg.ru/

(2025)|Фото: kirovreg.ru/

Сергей Цивилев в ходе церемонии напомнил, что задачу по догазификации населенных пунктов поставил Президент России Владимир Путин. С этого года программа по догазификации вошла в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Для газификации нового завода в деревне Кузнецы были проложены газовые сети общей протяженностью 2,8 км, установлен пункт редуцирования газа, узел учета, выполнены пусконаладочные работы. С началом подачи газа предприятие сможет запустить производственный цикл. Здесь будут перерабатывать биологическое сырье в мясокостную муку и жир, которые являются компонентами для комбикормов.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

"Газ — основа технологических процессов на этом производстве. Поставка голубого топлива снизит издержки, позволит направить сэкономленные средства на модернизацию производственных процессов", — отметил губернатор Кировской области Александр Соколов.

(2025)|Фото: kirovreg.ru/

«Завод технических фабрикатов» — это новый проект агрохолдинга «Дороничи», который для Кировской области является уникальной бизнес-локацией. Это единственная в регионе компания такого типа. Важно отметить, что запуск производства не только повысит биобезопасность области, но и решит проблему утилизации отходов целого ряда других компаний. А использование газа снижает затраты и делает процесс производства экологичным - без выбросов вредных веществ атмосферу. и снизит затраты на топливо.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

"Сегодняшний ввод газовых объектов только подтверждает курс на дальнейшее улучшение качества жизни людей и создание дополнительных стимулов для развития экономики", – сказал в ходе церемонии запуска Сергей Густов.

Также на полях ПМЭФ-2025 Александр Соколов и Сергей Густов обсудили программу газификации Кировской области.

(2025)|Фото: Сергей Шинов; Александр Папырин

"Совместно мы продолжаем работать над новой программой газификации региона до 2030 года с включением в нее всех северных районов. Готовимся подписать ее в октябре этого года", — подчеркнул Александр Соколов.

Теги: газоснабжение, пмэф-2025, александр соколов, цивилев, завод


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