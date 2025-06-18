В РПЦ намекнули на неоязычество Натальи Поклонской?

Советник генерального прокурора России Наталья Поклонская из любимиц православных иерархов рискует перейти в категорию злейших врагов. По крайней мере, она довольно четко подходит под описание неоязычников, которых как врагов добрых христиан сегодня на пресс-конференции описывали представители РПЦ и соавторы книги "Неоязычники в русских пределах".

Один из авторов книги, заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев напрямую намекнул на то, что, по его мнению, "сейчас власть не жалует неоязычников".

"У нас за последние годы немало коррупционеров посадили, и они занимались нехорошими обрядами, имели алтари черных богов. Если сейчас чиновник, ректор вуза будет заниматься магией, будет верить в Перуна – его карьера закончится. У нас сейчас власти очень плохо относятся к неоязычеству. Нельзя верить в мракобесие верить и быть нормальным человеком. Если прокурор какой-то будет бегать полуголым по лесам – его карьера закончится", - считает Силантьев.

Больше года назад посты Поклонской, ранее - истовой православной, стали напоминать энциклопедические статьи по языческим праздникам и северо-европейским языческим пантеонам. Экс-прокурор Крыма неоднократно поздравляла подписчиков своего Telegram-канала с праздниками вроде Купало или цитирует индийских мистиков и эзотериков вроде Хазрата Инайята Хана.

Викарий патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что опасность неоязычества состоит в том, что это движение "уводит душу человека от Христа". "Это опасно для всех русских людей, которые являются потенциальной паствой РПЦ", - добавил архиепископ. По его мнению, "Россия не может быть языческой, ведь русское, российское государство порождено православием".

"Опасность бытового язычества, которое есть в музеях, в летних праздниках – это с ложным посылом приводится, что это подлинно этническое – например, праздник Иван Купала", - сказал архиепископ Савва. Он также выразил опасения тем, что "в зоне СВО есть неоязычники, это вооруженные люди".

Соавтор книги, старший научный сотрудник лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета Роман Шиженский считает, что чтение скандинавского фэнтези, просмотр сериала "Викинги" также ведет к приобщению к неоязычеству.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе считает, что "новые религиозные течения начали второй круг паразитирования на общественном запросе". "Первый круг был в 90-х, тогда этим воспользовались десятки и сотни западных сект. Сейчас же есть запрос на консерватизм, на подлинную веру отцов, религиозность. Этим пользуются неоязычники", - полагает представитель РПЦ.