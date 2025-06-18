Губернатор Костромской области Сергей Ситников участвует в работе главного экономического форума страны

18 Июня 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Иран под прицелом

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

Губернатор Костромской области Сергей Ситников участвует в работе главного экономического форума страны

Петербургский международный экономический форум начал свою работу. Это главное событие в области экономики и бизнеса в России. Мероприятие проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России Владимира Путина.

Костромская область регулярно участвует в работе форуме. На площадках ПМЭФ было заключено множество ключевых соглашений, способствующих развитию региона. Так, губернатор Костромской области Сергей Ситников и АФК «Система» договорились о строительстве в Галиче одного из крупнейших в России фанерных производств. Производство было запущено в декабре 2022 года, комбинат стал одним из самых значимых инвестпроектов в лесопромышленном секторе страны с объемом вложений свыше 13 млрд рублей.

(2025)|Фото: adm44.ru

Также на полях ПМЭФ была достигнута договоренность о расширении мощностей предприятия «ВолгаСтрап». По итогам реализации инвестпроекта предприятие увеличило объем отгрузки товаров более чем на 70%. Также приняты решения о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Мантурово, реализации проектов в области цифровой трансформации совместно со Сбербанком России, расширении торгово-экономических связей с Владимирской областью, взаимодействии в сфере образования с Луганской Народной Республикой.

Главная тема ПМЭФ-2025: «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

(2025)|Фото: adm44.ru

«Россия последовательно отстаивает принципы суверенного развития, уважения к культурной и цивилизационной самобытности стран и народов. Вместе с нашими партнёрами, прежде всего, по объединению БРИКС, намерены продолжать работу по построению эффективной системы равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления. Центральное место в программе Форума занимают темы технологий и цифровой трансформации как важнейших факторов лидерства в современном мире, создания комфортной среды для жизни и самореализации людей. Также предстоит обменяться мнениями по проблемам, касающимся демографии и производительности труда, науки и образования, здравоохранения и социальной защиты», - отметил в своем приветствии участникам форума Президент России Владимир Путин.В рамках деловой программы костромской делегации - участие в ключевых деловых площадках форума, подписание соглашений в области экономики, торговли, сельского хозяйства, цифрового развития и социальной сферы.

(2025)|Фото: t.me/sk_sitnikov

Подписание первых инвестиционных соглашений ожидаются уже сегодня.

Теги: сергей ситников, пмэф-2025, костромская делегации, соглашение, инвестиции


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети