Губернатор Костромской области Сергей Ситников участвует в работе главного экономического форума страны

Петербургский международный экономический форум начал свою работу. Это главное событие в области экономики и бизнеса в России. Мероприятие проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России Владимира Путина.

Костромская область регулярно участвует в работе форуме. На площадках ПМЭФ было заключено множество ключевых соглашений, способствующих развитию региона. Так, губернатор Костромской области Сергей Ситников и АФК «Система» договорились о строительстве в Галиче одного из крупнейших в России фанерных производств. Производство было запущено в декабре 2022 года, комбинат стал одним из самых значимых инвестпроектов в лесопромышленном секторе страны с объемом вложений свыше 13 млрд рублей.





Также на полях ПМЭФ была достигнута договоренность о расширении мощностей предприятия «ВолгаСтрап». По итогам реализации инвестпроекта предприятие увеличило объем отгрузки товаров более чем на 70%. Также приняты решения о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Мантурово, реализации проектов в области цифровой трансформации совместно со Сбербанком России, расширении торгово-экономических связей с Владимирской областью, взаимодействии в сфере образования с Луганской Народной Республикой.

Главная тема ПМЭФ-2025: «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

«Россия последовательно отстаивает принципы суверенного развития, уважения к культурной и цивилизационной самобытности стран и народов. Вместе с нашими партнёрами, прежде всего, по объединению БРИКС, намерены продолжать работу по построению эффективной системы равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления. Центральное место в программе Форума занимают темы технологий и цифровой трансформации как важнейших факторов лидерства в современном мире, создания комфортной среды для жизни и самореализации людей. Также предстоит обменяться мнениями по проблемам, касающимся демографии и производительности труда, науки и образования, здравоохранения и социальной защиты», - отметил в своем приветствии участникам форума Президент России Владимир Путин.В рамках деловой программы костромской делегации - участие в ключевых деловых площадках форума, подписание соглашений в области экономики, торговли, сельского хозяйства, цифрового развития и социальной сферы.

Подписание первых инвестиционных соглашений ожидаются уже сегодня.