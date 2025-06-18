18 Июня 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Шохин рассказал о сложностях, с которыми сталкивается российский бизнес

Российский бизнес привык к внешнему санкционному давлению, а также к особенностям экономической и денежно-кредитной политики. И поэтому его стрессоустойчивость достаточно высокая. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на Петербургском международном экономическом форуме.

Он сослался на результаты опросов российских компаний о вызовах, с которыми им приходится сталкиваться. К наиболее значительным трудностям бизнес относит рост неустойчивости глобальной финансовой системы.

Для российских компаний в последние три года проведение трансграничных платежей и расчетов было действительно серьезным вызовом, с которым они хоть и справляются, но все время появляются новые ограничения.

Вместе с тем, благодаря тому, что трансграничные операции через SWIFT были закрыты, в России появилось законодательство о цифровых финансовых активах, правовых регуляторных режимах, использовании криптовалюты в трансграничных расчетах, обратил внимание глава РСПП.

"И тот факт, что у нас не получилось во время нашего председательства в БРИКС выработать единую платформу БРИКС и основанную на блокчейне систему платежей и расчетов, это не поражение в целом, но это все-таки была серьезная попытка", — сказал Шохин.

Он посетовал, что в рамках БРИКС трудно совместить интересы Китая, Индии, Бразилии, Южной Африки, уже не говоря об Иране, касаемо единой системы, основанной на блокчейне.

В качестве еще одной серьезной проблемы российский бизнес выделил сокращение эффективности функционирования международного права и международных институтов.

"Например, Организация по разрешению споров ВТО многие годы не функционирует. И санкционные режимы, так сказать, тут ни при чем, просто блокируют американцы уже достаточно длительное время эту операцию. Происходит рост масштабов и интенсивности ограничений на рынках товаров, капиталов и технологий. Это то, что можно называть санкциями", - отметил Шохин.

Теги: шохин, санкции


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