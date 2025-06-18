18 Июня 2025
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Экономика Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Владимир Мазур на полях ПМЭФ-2025 подписал соглашение о строительстве энергообъектов в труднодоступных территориях Томской области

"На Петербургском форуме договорились с генеральным директором АНО «Центр «Энерджинет» Дмитрием Холкиным и генеральным директором ООО «Группа ЭНЭЛТ» Алексеем Кремером о развитии энергетики региона. Подписали соглашение о строительстве, реконструкции, модернизации объектов энергетики и повышении их эффективности", - сообщил в своем телеграм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Для региона соглашение с центром «Энерджинет» - это возможность осуществить новый подход к модернизации дизельных электростанций на отдалённых территориях области.

Как пояснил губернатор, в качестве «пилота» выбрано Нарымское сельское поселение Парабельского района.

"Сотрудничество с группой «ЭНЭЛТ» позволит реализовать эту концепцию с точки зрения конкретных технических решений", - отметил Владимир Мазур.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Глава региона подчеркнул, что устойчивая энергетическая инфраструктура — это одна из важнейших задач в области, так как площадь региона превышает 300 тысяч квадратных километров. В Томской области много труднодоступных населённых пунктов, отдалённых от «большой земли» и стабильность энергоснабжения крайне важна.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

"Компетенции партнёров помогут модернизировать энергетическую инфраструктуру, повысить комфорт и безопасность жителей", - подчеркнул глава Томской области.

Теги: энергоструктар, владимир мазур, труднодоступные населенные пункты, пмэф-2025


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