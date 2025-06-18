"Полиметалл": рядом с Нижней Салдой к 2029 году хотят построить ГОК

К 2029 году вблизи Нижней Салды появится новый хаб по переработке золотосодержащих руд вблизи. Проект принадлежит крупнейшему в стране производителю серебра и одному из ведущих золотодобытчиков - АО "Полиметалл". Работы по строительству стартуют уже в этом году.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на корпоративное издание компании, горно-обогатительный комбинат (ГОК) будет иметь мощность 3 млн тонн руды в год и работать по технологии CIP с выпуском сплава Доре. У хаба уже есть месторождения Павловское, Маминское, к работе также готовится Першинское, а в будущем к ним могут присоединиться месторождения на участках Арамашевский, Никитинский и Петрокаменский.

В компании заявляют, что после старта работ на ГОКе, Салдинская ЗРК начнет ежегодно производить более 4,5 тонны золота.