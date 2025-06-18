Федеральный министр обсудил с Махониным вопросы развития строительной отрасли и сферы ЖКХ в Прикамье

Сегодня глава Минстроя России Ирек Файзуллин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провели рабочую встречу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства Пермского края.

Они обсудили вопросы развития строительной отрасли и сферы ЖКХ в регионе, ход реализации федеральных проектов, входящих в состав нацпроекта "Инфраструктура для жизни", подготовку к проведению в этом году в Перми Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений".



Дмитрий Махонин рассказал, что Пермский край продолжает активную работу по проекту "Жилье" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". За шесть лет улучшены жилищные условия более 450 тысяч семей, обновлены 11,5% всего жилого фонда края. Накануне был введен эксплуатацию последний долгострой. Кроме того, большое внимание уделяется механизму комплексного развития территории – сейчас реализуется 27 проектов.



Отдельное внимание Дмитрий Махонин и Ирек Файзуллин уделили работе по преображению общественных пространств. В Прикамье создаются новые комфортные места для прогулок и отдыха по всему краю благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды" и конкурсу "Малые города и исторические поселения". Строятся уютные набережные, новые парки, современные спортивные и детские площадки.



Также в августе Пермь примет форум "Малые города и исторические поселения".

"Стремимся, чтобы наши специалисты и гости из других регионов смогли максимально эффективно обменяться опытом. Готовим насыщенную программу знакомства с нашими проектами городского благоустройства", – сказал Дмитрий Махонин.



В рамках федерального мероприятия также пройдет форум "Молодежь и городская среда". Пермь – Молодежная столица-2025 – станет площадкой для встречи студентов, профессионалов урбанистики и опытных наставников.