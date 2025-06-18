Свердловский Роспотребнадзор закрыл два кафе с санитарными нарушениями

В Екатеринбурге и Карпинске закрыли два кафе с существенными санитарными нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба уральского управления Роспотребнадзора.

В уральской столице речь идет о заведении быстрого питания "Hot dog bro" на улице Грибоедова, д.24 (ИП Е.И. Дудник). Там специалисты обнаружили множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Чтобы не допустить заражения посетителей, на работу предпринимателя был наложен временный запрет деятельности сроком на 15 суток.

В Карпинске нарушения были найдены в кафе Appetitus (ИП Мальков Д.Н.). В отношении предпринимателя также был составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.6 КоАП РФ. Материалы дела были направлены в Карпинский городской суд, который приостановил деятельность кафе на 30 дней.