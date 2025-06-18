Сенатор: Мелкие переводы на карты россиян могут ограничить с июня

Сенатор Ольга Епифанова заявила, что с июня банки могут приостановить частые мелкие переводы на карты россиян.

"Частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты", — сказал сенатор в беседе с "Газетой.Ru".

Она напомнила, что с 1 июня у Росфинмониторинга появилось право приостанавливать финансовые операции без решения суда. Подобные меры позволят эффективнее бороться с мошенниками и пресекать схемы с использованием чужих карт, отметила Епифанова.

Напомним, в России вступили в силу новые правила перевода денежных средств без открытия банковского счета. Анонимно можно будет, как и ранее, перевести не более 15 тысяч рублей. А вот для перевода более 100 тысяч потребуется полная идентификация, то есть не только паспортные данные, но также адрес регистрации и ИНН.

Сумму более 15 тысяч, но менее 100 тысяч можно будет перевести с упрощенной идентификацией, которая требует только паспортных данных. Ужесточение правил объясняется борьбой с финансированием терроризма, отмыванием преступных доходов, теневыми расчетами за услуги и даже оттоком капитала из страны.