Новак: Текущая цена на нефть в рублях является сложной

Вице-премьер Аркадий Новак считает, что сегодня цена на нефть обеспечивает инвестиции России в нефтедобычу, однако является "сложной" из-за укрепления рубля.

"С учётом укрепления рубля ситуация с точки зрения финансовых моделей более сложная, действительно, но мы смотрим не в текущем периоде, финансовые модели учитывают среднегодовые цены, то есть среднесрочный период, поэтому нужно смотреть за период, а не в конкретный момент", - цитирует "Интерфакс" Новака.

У всех стран по-разному складываются затраты на добычу в зависимости от её структуры, себестоимости, уточнил политик.