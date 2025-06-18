Евгений Солнцев договорился с федеральным партнером о поддержке АПК

Глава Оренбургской области Евгений Солнцев на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) подписал первое соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Евгений Солнцев и гендиректор АО "Росагролизинг" Павел Косов. В рамках подписанного документа компания примет участие в развитии агропромышленного комплекса региона и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Подписанное на ПМЭФ-2025 соглашение предусматривают масштабное обновление сельскохозяйственной техники и закупку специализированной техники для сферы ТКО Оренбуржья.

Согласно первому пункту договоренностей продолжится реализация лизинговых программ, при помощи которых аграрии могут приобретать качественные, современные сельхозмашины. Соглашение также включает поставку новых мусоровозов.

"Задачи по модернизации агропромышленного комплекса и коммунальной инфраструктуры входят в число приоритетных для нашего региона. Сотрудничество с таким надежным партнером как "Росагролизинг" позволит нам существенно обновить парк техники, что критически важно для обеспечения продовольственной безопасности Оренбуржья и повышения качества жизни наших граждан", - подчеркнул Евгений Солнцев.

Напомним, Накануне.RU уже сообщало, что АО "Росагролизинг" является одним из ключевых партнеров Оренбургской области в сфере обновления технического парка сельскохозяйственных предприятий. Оренбуржье стабильно входит в ТОП-10 регионов Российской Федерации по объему передаваемой в лизинг техники.

С 2002 года объем инвестиций компании в региональный АПК составил 19,6 млрд рублей, программы "Росагролизинга", использует свыше 770 сельскохозяйственных предприятий области.

Подписание соглашений на Петербургском международном экономическом форуме – 2025 является очередным шагом в реализации стратегии по модернизации ключевых отраслей экономики Оренбургской области и привлечению инвестиций для устойчивого развития региона.