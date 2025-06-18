В Югре ликвидировали все природные пожары

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре ликвидировали все природные пожары. Информация об этом размещена на сайте окружного департамента недропользования, передает корреспондент Накануне.RU.

По состоянию на 18 июня действующих лесных и ландшафтных пожаров нет, говорится на сайте.

С начала года в Югре было ликвидировано 67 лесных пожаров на площади 2 242 га и семь ландшафтных пожаров на площади 114,5 га. С 26 апреля в округе действует пожароопасный сезон.