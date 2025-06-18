В Камышлове тату-мастер занес подростку гепатит С

В Пышминской центральной районной больнице подростку диагностировали острый гепатит С, после посещения тату-салона в Камышлове. Об этом сообщает пресс-служба уральского управления Роспотребнадзора.

Изначально ведомству о заболевании сообщили из больницы, после чего стартовало эпидемиологическое расследование. В ходе него специалисты вышли на салон "Мясорубка Панды" в Камышлове, где незадолго до посещения медучреждения несовершеннолетний делал тату. Оказалось, что рисунок ему наносил самозанятый мастер Д.

В ходе проверки салона были выявлены нарушения санитарного законодательства: несоблюдение требований к дезинфекции, очистке и стерилизации изделий для нанесения татуировки, использование нестерильных инструментов, что создает риски передачи инфекционных заболеваний.

После этого Талицкий отдел Роспотребнадзора обратился в Камышловский районный суд с иском, который впоследствии запретил мастеру Д. осуществлять деятельность в студии "Мясорубка Панды"

"Отметим, что эпидрасследование данного случая заболевания острым гепатитом С продолжается. Специалисты отрабатывают различные версии случившегося. Эпидемиологи напоминают гражданам о рисках заражения опасными инфекционными заболеваниями при обращении к мастерам по нанесению тату, перманентного макияжа, по пирсингу и косметологическим услугам в условиях несоблюдения санитарного законодательства", - добавили в ведомстве.