БРИКС-2025: как технологические альянсы меняют глобальные правила игры

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) одной из тем стали новые модели технологического сотрудничества между странами БРИКС. Эксперты обсудили, как альянсы в сфере IT, транспорта и кибербезопасности помогают создавать независимые от Запада технологические цепочки, передает корреспондент Накануне.RU.

Страны БРИКС — это 45% мирового населения, 26% территории планеты и 37% глобального ВВП (по ППС). Но главное — их экономики дополняют друг друга:

Россия и Бразилия — ресурсы, энергетика, космос;

— ресурсы, энергетика, космос; Индия и Китай — IT, биотех, электроника;

— IT, биотех, электроника; Южная Африка — хаб для доступа к африканским рынкам.

Мы экспортируем не просто технологии, а технологический суверенитет, отмечают эксперты. В отличие от Запада, который навязывает свои стандарты, мы предлагаем партнерам открытые решения и совместное развитие. Яркий пример — транспортная отрасль. После санкций Россия практически полностью заместила иностранные IT-системы в логистике. Теперь эти наработки, включая "цифровую транспортную платформу" (аналог китайской LogiNG или индийской OliP), могут стать основой для альянсов БРИКС+.

Пять ключевых направлений сотрудничества в отрасли назвал замминистра транспорта РФ Андрей Никитин:

Суверенные транспортные системы — технологии, которые нельзя "отключить". Цифровые логистические платформы — переход на электронные документы и мультимодальные перевозки. Космические технологии для навигации — например, для Северного морского пути и мониторинг грузопотоков. Кибербезопасность — защита данных в условиях цифровой конфронтации. Бизнес-альянсы — совместные проекты компаний вместо бюрократических инициатив.

"Без технологических альянсов мы просто не сможем развиваться", — подчеркнул Никитин. А здесь уже актуализируются вопросы кибербезопасности и уроки "цифровой войны". Сооснователь Фонда "Сайберус" Юрий Максимов привел примеры из российской практики, такие как стресс-тесты инфраструктуры с участием "белых хакеров".

"Сегодняшняя цифровая архитектура служит не людям, а производителям. Нам нужна перезагрузка — как в рамках БРИКС, так и глобально", — отметил Максимов.

Эксперт по технологическому суверенитету Андрей Безруков выделил Индию как главного союзника России: во-первых, потому что у Индии с нашей страной глубокие исторические связи (сотрудничество с СССР в авиастроении, энергетике). У нас есть общие ценности — независимость от диктата третьих стран. И перспективные проекты: транспортный коридор Россия — Центральная Азия — Индия и совместные разработки в AI.

Главный вопрос — как совместить сотрудничество в БРИКС с политическими противоречиями (например, между Китаем и Индией). Решение, по мнению экспертов, — в гибких альянсах под конкретные проекты, а не в жестких союзах. БРИКС превращается в лабораторию новых экономических моделей, где технологический суверенитет — не лозунг, а практика. И Россия, несмотря на санкции, становится одним из архитекторов этого процесса, заключили выступающие.