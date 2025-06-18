Залившего Вечный огонь в Ярославской области мальчика наказывать не будут

В Ярославской области не будут возбуждать уголовное дело из-за осквернения Вечного огня мальчиком.

Как сообщили в Следственном комитете России, правонарушение совершил восьмилетний ребенок с особенностями развития. "Оснований для принятия мер в рамках уголовного законодательства нет", - отметили в ведомстве.

Председатель СК Александр Бастрыкин после инцидента поручил изучить условия жизни ребенка и при необходимости оказать его семье поддержку.

Инцидент произошел в поселке Семибратово. Маленький мальчик подъехал к мемориалу на велосипеде и залил Вечный огонь водой из стоявших рядом емкостей. После этого ребенок уехал. Его нашли после того, как инцидент попал в СМИ, а Бастрыкин распорядился завести уголовное дело по статье об осквернении. Силовики провели с мальчиком и его родителями профилактическую беседу. Сообщалось, что собранные материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.