Владимир Мазур провел переговоры с главой "Роскосмоса" на площадке ПМЭФ-2025

"Работаю на Петербургском международном экономическом форуме. Встречаемся с руководителями государственных корпораций и ведущих российских компаний, главами регионов. Договариваемся о новых совместных проектах в интересах жителей и нашей страны", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.



Глава региона на площадке ПМЭФ - 2025 уже провел деловую встречу с главой госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым. Темой обсуждения было сотрудничество в сфере развития космических технологий и подготовки кадров.

"В научно-образовательный консорциум опорных вузов «Роскосмоса» «Созвездие Роскосмоса» входят Томский государственный университет и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. Выпускники томских вузов решают задачи, стоящие перед «Роскосмосом», работая как в самой госкорпорации, так и в дочерних организациях", - отметил Владимир Мазур.

Губернатор сообщил, что предложил главе "Роскосмоса" оценить потенциал и Томского политехнического университета, который сегодня проводит испытания электронной компонентной базы на воздействие радиационных факторов космического пространства. И глава госкорпорациии предложение губернатора поддержал.

Напомним, Томская область активно работает в области развития беспилотных систем. А эта сфера неотрывно связана с системами спутниковой связи, дистанционного зондирования Земли и навигации.

Глава региона подчеркнул, что томские предприятия готовы предложить госкорпорации широкий спектр промышленной продукции для решения задач, стоящих перед «Роскосмосом», и развития сервисов на основе космических технологий.

"Для этого проведём у нас в регионе День поставщика «Роскосмоса». Потенциал сотрудничества Томской области с госкорпорацией колоссальный, рассмотрим каждое из направлений возможного взаимодействия", - отметил Владимир Мазур.