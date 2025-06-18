На ПМЭФ представили кроссовер от "АвтоВАЗа" Lada Azimut

На Петербургском экономическом форуме представили новый кроссовер от "АвтоВАЗа" Lada Azimut. Производитель утверждает, что это полностью разработанный в России проект. При этом в сети уже критикуют модель за безликость и схожесть с такими же безликими "китайцами", заполонившими российский рынок. На "АвтоВАЗе" обещают, что цена будет ниже, чем у китайских аналогов. Производство начнется в 2026 году.

Машина разработана на платформе Lada Vesta. Название Azimut выбирали на конкурсе среди сотрудников концерна.

"Разработка автомобиля выполнена силами российских специалистов: от создания концепции, компоновки и дизайна до проектирования, производства и настройки всех систем, функций и ходовых качеств модели. Для LADA AZIMUT была создана почти одна тысяча оригинальных узлов и деталей (996 новых и усовершенствованных компонентов), включая кузовные панели, светотехнику и элементы интерьера, а также новую заднюю подвеску", - сообщили в компании.

"LADA AZIMUT– первый за практически три десятилетия новый кроссовер в нашей линейке. Процесс его создания занял три года", - сообщил генеральный директор "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

Соколов на презентации много благодарил Путина ("за личный контроль трансформации автомобильной отрасли"), а также Сбер, который создал мультимедийную систему для "Азимута".

Дорожный просвет кроссовера составит 208 мм. Внутри есть беспроводная зарядка для гаджетов, электрорегулировки руля и сидений, панорамная крыша с люком, обогреваемые боковые стекла, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, камера кругового обзора, электрический стояночный тормоз и система выбора режима движения в зависимости от покрытия. В базовой комплектации установлены мультимедийная система (с экраном 10” и 6 динамиками) и цифровая комбинация приборов со встроенной навигацией, камера заднего вида, полностью светодиодная оптика, система контроля давления в шинах, бесключевой доступ и др.

Стартовая линейка силовых агрегатов LADA AZIMUT представлена модернизированными двигателями собственного производства 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. соответственно. Трансмиссии - 6-ступенчатая "механика" и вариатор. Также в перспективе автомобиль получит новый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. с классической автоматической коробкой передач.